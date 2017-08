Accordo trovato, Schick passa alla Roma

Roma e Sampdoria hanno trovato l'accordo per il passaggio di Patrik Schick in giallorosso. L'attaccante, non appena sarà terminato lo scambio di documenti tra i due club (che si sono incontrati questa mattina nella Capitale per chiudere la trattativa), potrà essere tesserato per la squadra allenata da Di Francesco.

Per Schick 6 milioni subito, 32 a rate

Dalla cessione di Patrick Schick la Sampdoria incasserà 38 milioni per il cartellino. L’operazione prevede il prestito con obbligo di riscatto. Ai blucerchiati subito 6 milioni più 32 pagabili in quattro anni. Per il ragazzo un contratto di 5 anni a 2,5 milioni a stagione. Schick, al centro di un’autentica asta di mercato nelle ultime settimane, è atteso in serata a Roma. Nel contratto sarà previsto che la Sampdoria possa ricevere una percentuale nel caso di una cessione da parte dei giallorossi.