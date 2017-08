L’Italia ha battuto la Repubblica Ceca per 3-0 (27-25, 28-26, 26-24) in una partita della terza giornata della fase a gironi degli Europei di pallavolo, giocata a Stettino. Con questo successo la squadra del ct Blengini va agli ottavi di finale, in cui affronterà la Turchia a Katowice. A trascinare il sestetto azzurro, che ha giocato una partita convincente, sono stati Simone Giannelli, Matteo Piano e il solito Pippo Lanza.