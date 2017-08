Pallavolo, l'Italia batte la Turchia 3-0 e passa ai quarti

L'Italia batte la Turchia e vola nei quarti di finale degli Europei di pallavolo maschile in corso in Polonia, dove domani affronterà il Belgio (già qualificato grazie al primo posto nel girone D della prima fase). A Katowice, gli azzurri si sono imposti per 3-0 (25-16, 25-17, 31-29), distinguendosi soprattutto per la gran rimonta nel terzo set.