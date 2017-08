Valentino Rossi choc: frattura di tibia e perone in allenamento

Valentino Rossi si sarebbe fratturato tibia e perone durante un allenamento in enduro sulle colline di Urbino. Il campione è ricoverato all'ospedale di Urbino e viene sottoposto in queste ore a una serie di radiografie. Il timore è che il pilota abbia riportato fratture alla tibia e al perone. Secondo alcune fonti Rossi potrebbe essere trasferito nell’ospedale di Rimini, dove era già stato ricoverato nei mesi scorsi dopo un incidente analogo in allenamento. Se le fratture fossero confermate, la stagione sarebbe finita per il pilota Yamaha.

IL PADRE "L'ho sentito, la gamba gli fa molto male e Valentino non è ottimista...è un casino": così Graziano Rossi, al telefono con l’Ansa, dopo l’incidente in allenamento subito dal figlio Valentino. "Vi dovrebbe arrivare un comunicato della Yamaha - spiega Graziano -. So che gli devono ancora fare una lastra e temono che ci sia una frattura. Per fare la radiografia dovranno tagliare lo stivale, e Valentino mi ha detto che sente molto male".