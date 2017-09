Presentato al Teatro Regio il palinsesto di Sky per la serie B

Sky Sport ha scelto il Teatro Regio di Parma per presentare il suo ricco palinsesto dedicato al campionato di serie B. Il torneo cadetto è iniziato la scorsa settimana e l’emittente satellitare conferma di puntare in modo particolare a questo torneo per appassionare il pubblico con tutte le partite in diretta in esclusiva, programmi speciali ed approfondimenti quotidiani nel corso della propria programmazione.

Voce e volto della serie B sarà quest’anno soprattutto Diletta Leotta che conferma come «questo sarà il campionato di serie B più complesso e combattuto di sempre. Mai come quest’anno è difficile fare pronostici, primo perché è passata una sola giornata, e poi perchè sono certa saranno tante le squadre in lotta per la promozione».

Gli fa eco Daniele Barone, commentatore Sky Sport. «Si è indubbiamente allargato il numero di squadre che possono puntare alla serie A - ha spiegato - Se devo fare una griglia dico il Frosinone, il Pescara, il Palermo, il Parma, il Perugia che ha fatto una gran prima partita. Sono le squadre costruite con grande logica, con grande criterio ma sono una decina le formazione che possono lottare per la serie A».

Nello spot c'è anche... la maglia crociata. Ecco una foto del backstage: