"Voglio tornare in pista per il Gp del Giappone di metà ottobre, il mio obiettivo è questo". Valentino Rossi appare a Giovanni Malagò, che lo è andato a trovare in ospedale e riferisce al telefono all’Ansa, "incredibilmente carico". "L'ho trovato bene, davvero bene - racconta il n.1 del Coni -, e la cosa commovente è come se lo coccolano i giovani piloti della sua scuderia. Stanno lì al suo fianco ed è lui che li tiene su. Ribadisco, vuole tornare in gara in Giappone e da uno come lui c'è aspettarsi di tutto".