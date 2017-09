Monza, riprese le qualifiche

Alle 16.40 sono riprese le qualifiche per il Gp d’Italia interrotte per oltre due ore a causa della pioggia battente sull'autodromo di Monza.

Nei pochi minuti in cui le monoposto avevano girato prima dello stop per l'uscita di Grosjean (senza conseguenze per il pilota della Haas) per aquaplaning, Lewis Hamilton ha staccato il tempo migliore, di quasi due secondi più veloce di Vettel.



In passato è successo che la qualifica venisse rinviata al giorno della corsa, due volte in Giappone e nell’ultima occasione nel 2015 in Texas per l’uragano Patricia.

«Sicuramente abbiamo condizioni molto difficili, continua a piovere e dubito che fra poco si possa uscire in pista - ha osservato Mario Isola, direttore di Pirelli Motorsport -. E' stato rifatto l’asfalto sul rettilineo, è abbastanza liscio e sappiamo che gli asfalti nuovi drenano meno. Essendo il punto in cui si raggiungono le massime velocità capisco che Charlie Whiting sia cauto. Se la vecchia gomma da bagnato a 300 chilometri all’ora evacuava 60 litri al secondo, con la nuova siamo passati a 85. Però, se diluvia, diluvia. Poi c'è un problema visibilità».

Fernando Alonso ha commentato con una battuta: «Abbiamo fiducia nella Fia, ma io domani partirò dall’ultima posizione quindi non ho problemi se usciamo in pista o no», ha sorriso il pilota della McLaren, che dovrà scontare una penalizzazione per il cambio del motore.