L’Italia ha battuto 78-66 l’Ucraina a Tel Aviv nella seconda giornata del girone B degli Europei di basket. Per la squadra allenata da Ettore Messina si tratta della seconda vittoria in due partite dopo il successo su Israele. Domani in calendario la sfida con la Lituania.

Miglior marcatore Belinelli, 26 punti con 6 triple. Bene anche Aradori (13), Datome (12) e Filloy (12).