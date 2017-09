Us Open, Fognini espulso per gli insulti sessisti

Fabio Fognini è stato sospeso dall’Us Open di tennis a causa del comportamento tenuto durante l'incontro di primo turno di singolare perso con il connazionale Stefano Travaglia. L’azzurro era stato già multato di 24mila euro dagli organizzatori per le offese sessiste a una giudice di sedia. Ora la decisione di sospenderlo, che gli impedirà di scendere in campo nel torneo di doppio in coppia con Simone Bolelli.

Intanto approdano agli ottavi di finale Dolgopolov (6-1 6-0 6-4 a Troicki), Thiem (7-5 6-3 6-4 a Mannarino), Kohlschreiber (7-5 6-2 6-4 a Millman). L'unico italiano ancora in gara, Paolo Lorenzi, affronterà Kevin Anderson.

Nel tabellone femminile Maria Sharapova è negli ottavi grazie alla vittoria per 7-5 6-2 sulla statunitense Sofia Kenin.