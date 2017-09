Vince la Spagna: l'Italia verso i play off

L'Italia fallisce l'esame nel tempio del Mundial '82: la Spagna, infatti, ha battuto l’Italia 3-0 (2-0), al Santiago Bernabeu a Madrid, in una partita di qualificazione ai Mondiali 2018; con questo risultato per gli azzurri si profila il rischio spareggi. La Spagna è infatti prima del gruppo G a 19 punti, l’Italia segue a 16 al secondo posto, che vale il play off. Al terzo posto, l’Albania a quota 12.

«Si è vista la differenza di condizione e di qualità, loro hanno fatto un gol su punizione, mentre il loro portiere ha fatto tre grosse parate. Noi siamo in questo momento umani e loro meno. Il modulo? Stiamo portando avanti un discorso e non può essere una partita a cambiare tutto. Dobbiamo vedere quello che siamo e quello che vogliamo diventare e con il lavoro saremo più competitivi». Così il ct azzurro Gian Pietro Ventura ha commentato, ai microfoni della Rai, la pesante sconfitta contro la Spagna.