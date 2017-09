L’azzurra di pallavolo Miriam Sylla è risultata positiva al clembuterolo a un test antidoping effettuato dalla federazione internazionale volley. Lo apprende l'Ansa. Il controllo è avvenuto in occasione della finale del world grand prix tra Italia e Brasile il 6 agosto scorso.

«Riteniamo possa trattarsi di un caso di contaminazione alimentare - ha spiegato all’Ansa il presidente della Fipav, Bruno Cattaneo - e proprio per questo siamo in attesa di vedere le percentuali di sostanza trovate all’esame. Comunque - conclude Cattaneo - Sylla non fu utilizzata in quella finale persa con il Brasile a Nanchino per scelta tecnica».