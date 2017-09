Nel posticipo della Serie B il Perugia ha pareggiato, 1-1, sul campo del Cittadella. Gli umbri salgono quindi a quota sette punti, uno più del Parma, mentre in testa alla classifica solo il Carpi è a punteggio pieno, a quota nove.

Ieri sera in Serie C si è disputato anche il derby tra Reggiana e Modena. La Reggiana si è imposta per 1-0