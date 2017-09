Debutto amaro per la Juve in Champions League: i bianconeri sono stati travolti sul campo del Barcellona per 3-0. La Roma ha invece pareggiato all'Olimpico, 0-0, con l'Atletico Madrid. I campioni d'Italia di Allegri hanno resistito un tempo all'assalto dei catalani, poi Messi è salito in cattedra segnando una doppietta e innescando molte delle azioni del Barcellona. Di Rakitic il terzo gol blaugrana. Deludente la prova di Dybala.