Milan e Atalanta super, Travolti Austria Vienna e Everton

L’Atalanta ha battuto 3-0 l’Everton nella prima partita del Gruppo E di Champions League, disputata al Mapei di Stadium di Reggio Emilia. A segno Masiello, Gomez e Cristante. Vittoria squillante anche per il Milan, che era di scena sul campo dell'Austria Vienna. I rossoneri si sono imposti per 5-1, con reti di Calhanoglu, tripletta di Andrè Silva e Suso. Gol di Borkovic per gli austriaci.