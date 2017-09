Singapore, incidente al via: Raikkonen, Verstappen e Vettel devono ritirarsi

Incidente al via al Gp di Singapore, sotto la pioggia e con pista bagnata, e ritiro per la Ferrari di Raikkonen e la Red Bull di Verstappen. Colpito anche Vettel, partito in pole, che si è girato dopo il contatto e ha danneggiato la sua Rossa girandosi. Poi il tedesco si è rimesso in direzione ma è dovuto rientrare ai box