Vale torna in pista a Misano. Il padre: "Ottimista per Aragon"

Valentino Rossi di nuovo in pista a Misano, per un test dopo la frattura di tibia e perone in un incidente di enduro 19 giorni fa. Il pilota Yamaha sta girando in questo momento sulla pista del circuito romagnolo, dove vuole verificare la possibilità di gareggiare nel Gp di Aragon. Ieri si era fermato dopo quattro giri per la pioggia, stamattina - apprende l’Ansa da fonti del suo team - niente attività, e nel pomeriggio di nuovo in pista. «Valentino sta meglio, quasi bene. Deve decidere tra oggi e domani se poter correre la gara di domenica ad Aragon. Se devo essere sincero, però, io sono ottimista». A parlare è Graziano Rossi, padre del campione di motociclismo che ieri è sceso in pista a Misano per fare un breve test a soli 18 giorni dall’incidente in enduro in cui ha riportato la frattura di tibia e perone.

«Pensavo che la prova fosse oggi, è stata una decisione improvvisa presa per via del tempo. Ha fatto solo sette giri e gli ha fatto molto male la gamba - ha detto a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1 -. Solo col test di ieri Valentino non sarebbe in grado di decidere». Secondo lei, Valentino dovrebbe correre domenica? «Come papà direi di no. Come Graziano, cioè come amico, gli direi di si. Comunque - ha concluso - vediamo come andrà stasera».