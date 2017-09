Niente Mondiali paralimpici, Giulia Ghiretti tornerà a casa: "Scossa fortissima, secondi interminabili"

Tanta paura per Giulia Ghiretti e gli altri atleti della Nazionale paralimpica di nuoto, che a breve torneranno in Italia: sono troppo gravi gli effetti del sisma, la manifestazione, che doveva iniziare il 30 settembre, non si farà.



Il gruppo si trovava in Messico per i Mondiali, in questi giorni. A causa del forte terremoto, che ha provocato centinaia di vittime, la manifestazione è stata sospesa. Sul suo profilo Facebook, Giulia Ghiretti risponde così a chi le chiede come sta: "Tutto bene, ci siamo spaventati".



"Eravamo a tavola quando è partita una scossa fortissima che non finiva più: sono stati secondi interminabili - ha raccontato la Ghiretti alla Gazzetta di Parma -. Abbiamo dormito poco, mentre sentivamo sirene in continuazione, vestiti, con la valigia fatta e il passaporto sotto il cuscino, con una paura folle".

Già ieri sera, sulla pagina FB della Federazione italiana di Nuoto paralimpico si leggeva: "La Nazionale in ritiro a Città del Messico sta bene. Forza Ragazzi". Oggi è stata resa nota la decisione di spostare a data da destinarsi il Mondiale di nuoto paralimpico.

Ora la Federazione sta organizzando il rientro della delegazione azzurra, pur con molte difficoltà.

