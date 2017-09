Aragon, seconde libere: Rossi 20° Domina Pedrosa

C'è Dani Pedrosa in testa alle seconde prove libere - su pista bagnata - in vista del gp di Aragon, in programma domenica. Il pilota Honda (1:59.858) ha preceduto la Ducati di Jorge Lorenzo (+0.214), Johnny Zarco (+0.462) e Marc Marquez (+0.601). Il leader del Mondiale, Andrea Dovizioso, è ottavo con un ritardo di 1.104. Valentino Rossi dopo il 18mo tempo nella prima sessione di prove della mattinata, "tiene" anche se le sue condizioni fisiche non lo collocano al di sotto del 20mo tempo. Il "Dottore" ha mostrato una buona tenuta, risultando per buona parte della sessione tra i migliori, prima di cedere per gli ovvii motivi di tenuta, scivolando nella retrovie. Le terze libere sono in programma per domattina, con le qualifiche che si dovrebbero correre in condizioni di asciutto.

Rossi positivo, la gamba non fa troppo male

«In condizioni di asciutto al 100% sarà più difficile per me fisicamente. Sul bagnato vado bene, non sento troppo male». Valentino ROssi, parlando a Sky Sport, ha espresso così le prime impressioni dopo aver svolto le libere sulla pista di Aragon, dove domenica si corre la 14/a prova del Motomondiale. «Finchè la pista era tutta bagnata sono andato forte, poi quando si è asciugata gli altri sono andati meglio - ha raccontato Rossi - La gamba va bene, anche adesso non mi fa troppo male, con la moto abbiamo sofferto in accelerazione perchè abbiamo poco grip, speriamo che domani e dopodomani ci siano condizioni migliori per lavorare sul setting e sulle gomme». Domani sul circuito spagnolo è previsto bel tempo durante le qualifiche, così come per il giorno della gara.