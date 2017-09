Aragon, impresa del Dottore: Valentino Rossi fa il terzo tempo, pole di Vinales

Impresa di Valentino Rossi che nelle qualifiche del gran premio di Aragon di domani ha fatto segnare il 3° tempo nonostante la frattura di tibia e perone. In pole position partirà Maverick Vinales (Yamaha). Con lui in prima fila Jorge Lorenzo (Ducati) e appunto Rossi (Yamaha). Quinto tempo per Marc Marquez (Honda) caduto a due minuti dal termine delle prove quando aveva il miglior crono. Settimo tempo per la Ducati di Andrea Dovizioso.