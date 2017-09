Bene le italiane: la Juve e la Roma vincono

La Juventus ha battuto l’Olympiacos 2-0 (0-0) in una gara valida per la seconda giornata del Gruppo D della Champions League. Decisivo per la Juve l'ingresso di Higuain, che ha segnato il gol del vantaggio e ha ispirato il raddoppio firmato da Mandzukic. In precedenza la Roma aveva battuto gli azeri del Qarabag 2-1 (2-1) in una gara della seconda giornata del gruppo C della Champions League.