Seconde libere chiuse in anticipo, la Ferrari è davanti

Le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno ottenuto i primi due tempi delle seconde prove libere del Gran Premio della Malesia, chiuse con circa 20 minuti di anticipo a seguito dell’incidente occorso a Romain Grosjean (fuoripista provocato da un tombino sollevato). Sono stati quindi considerati i tempi registrati fino a quel momento e il tedesco è risultato il più veloce in 1'31"261, davanti al finlandese compagno di squadra (+0"604).

Terzo e quarto crono per le Red Bull di Daniel Ricciardo (+0"838) e Max Verstappen (+0"848); quinto per la McLaren di Fernando Alonso (+1"303) e solo sesto e settimo per le Mercedes di Lewis Hamilton (+1"416) e Valtteri Bottas (+1"459). Completano la top 10 Sergio Perez (Force India), Nico Huelkenberg (Renault) ed Esteban Ocon (Force India).

A differenza della sessione del mattino, si è corso su pista asciutta.