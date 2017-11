Gp Abu Dhabi: una processione che ha solo conciliato col sonno

ABU DHABI - Meno male che è finita, perché una processione così senza spunti degni di nota ha solo conciliato col sonno. Che poi abbia vinto Bottas con la Mercedes davanti a Hamilton completando la doppietta tedesca di questa stagione, è un segnale che per il futuro lascia poco spazio alla fantasia. Sono tornati ad essere i più forti, anche con una macchina critica che a inizio anno non era competitiva. E questo per la Ferrari non è un bel segnale, anche se Vettel e Raikkonen hanno chiuso al terzo e quarto posto, il distacco subito non è di quelli che lasciano sereni. La macchina del 2018 è già definita al 90 per cento. Ci saranno novità tecniche dal punto di vista sicurezza, con l'adozione di Halo, l'anello di protezione dell'abitacolo, che col suo peso di 12 kg influirà sulla distribuzione dei pesi, l'aerodinamica e forse anche sulla sicurezza se i piloti, restando incastrati sotto, avranno difficoltà a uscire dall'abitacolo. Mettere 12 kg in alto su una macchina dove i 2 kg di zavorra messi nella parte bassa del fondo cambiano totalmente l'assetto sarà una sfida importante e se si parte da questi livelli di sviluppo, con la Mercedes ancora davanti alla Ferrari, il dubbio che ci sia da lavorare il doppio è molto forte. A Maranello hanno compiuto un miracolo quest'anno, recuperando oltre un secondo al giro ai rivali, sperare in un altro miracolo il prossimo anno fa bene al morale ma alla pratica diventa un compito difficile. Ed ecco che questo dominio Mercedes, con tempi di mezzo secondo al giro più veloci della Ferrari e di 7 sulla Red Bull, rischiano di essere il biglietto da visita di un campionato 2018 che parte in salita, anche se c'è da dire che il trend della Ferrari negli ultimi anni, dal 2014 ad oggi, è stato sempre in crescita e quindi non si può disperare. Tornano alla gara, Bottas ha avuto poco da dire: "Quella di oggi è una vittoria molto importante per me, dopo una seconda parte di stagione iniziata in modo difficile. Ho lavorato sodo per migliorare, e in questo weekend alla fine sono riuscito a trovare questo successo". Non mancano le lodi ad Hamilton, e non solo: "Rinnovo i miei complimenti a Lewis per il campionato e a Sebastian per il secondo posto", spiega Bottas, che ha aggiunto: "Voglio ringraziare il team per la stagione. Noi finlandesi non mostriamo molto le nostre emozioni, ma non vuol dire che non le proviamo". Il campione del mondo 2017, Lewis Hamilton, si è dovuto così accontentare del secondo gradino del podio. "Complimenti a Valtteri - ha dichiarato - oggi ha fatto un lavoro fantastico nel tenermi a bada. Su questa pista è molto difficile sorpassare, perché quando arrivi nell'ultimo settore è molto difficile stare dietro ad un avversario". Infine Vettel, terzo al traguardo. "All'inizio ce l'ho messa tutta, ho fatto una bella partenza, ma non avevo molto spazio; ho bloccato un pochino, e con il primo set di gomme ho avuto un leggero spiattellamento, e per tre o quattro giri ho faticato parecchio. Alla fine ho condotto una gara abbastanza solitaria, anche se nell'ultimo stint ho trovato un buon ritmo, anche se non sufficiente ad insidiare chi ci stava davanti. Odio doverlo dire, ma Lewis è stato il migliore quest'anno; faremo il nostro meglio questo inverno per tornare più forti il prossimo anno".