La "maledizione" della prima della classifica non colpisce a Bari

Con un gol dell’attaccante Galano nel recupero, al 47° del secondo tempo, il Bari ha superato il Foggia nel derby di Puglia, conquistando la vetta solitaria della serie B con 29 punti.

Il successo dell’undici di Grosso è stato l’approdo di una gara giocata per tutti i 90 minuti esercitando una netta supremazia territoriale ma con poche nitide occasioni da rete a causa del pressing ordinato ed efficace opposto dai dauni. Nella prima frazione Tonucci ha colpito un palo con un colpo di testa, mentre Cissè ha sprecato una buona occasione su assist di Petriccione.

Nel finale della sfida, l’espulsione del rossonero Colletti (al 35' della ripresa) ha consentito al Bari di accrescere la pressione, costruendo il gol-partita con il 'furettò Galano, che insaccando in rete di piatto un assist di Floro Flores ha messo ko la squadra della sua città di origine, collezionando così un pesantissimo decimo centro stagionale.

Dopo la rete del Bari dal settore ospiti è stato lanciato un petardo che ha intontito per qualche secondo uno steward (soccorso dai colleghi e trasportato per precauzione al Policlinico) in servizio vicino alla balconata del settore superiore della curva sud.

Nell'altro match domenicale Ternana e Perugia hanno pareggiato 1-1.

Classifica (Cesena-Brescia domani alle 20:30).

Bari 29, Palermo 28, Parma e Frosinone 26, Empoli e Venezia 25, Cittadella 24,

Cremonese e Carpi 23, Salernitana 22, Novara 21, Pescara e Spezia 20, Perugia e Avellino 19, Brescia e Foggia 18, Pro Vercelli e Entella 17, Ternana 16, Cesena e Ascoli 14.

