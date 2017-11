Andrea Mazzoni è il nuovo manager della Farma

Andrea Mazzoni torna a guidare la Farma. L’ultima stagione da manager della prima squadra fu il 2011, la prima dopo il ritorno in serie A, con lui. Smise a tempo pieno per impegni familiari e ora torna in sella: «Sì, ora i figli sono cresciuti, sono più indipendenti e posso dedicarmi a fare di nuovo la cosa che mi piace». Ritrova una Farma molto cambiata, anche se la conosce bene in quanto non ha mai abbandonato il centro F.Bellè, frequentato in qualità di coordinatore e di coach delle giovanili, dando una mano anche “ai grandi”, alla bisogna: «Lavorare con una squadra giovane è sempre stimolante. Sarà compito mio fare in modo che dia il 100%. Ho il vantaggio che molti di loro li ho avuti l’anno scorso con l’Under 18. Ogni anno bisogna cercare di progredire, questo indipendentemente dalla squadra che si ha». Si chiude, così, dopo oltre un decennio, la collaborazione con Stefano Chiuri, il tecnico con più titoli nella storia Crocetta, cui va il ringraziamento della società. Con Chiuri se ne vanno anche Giona Ruggeri e Filippo Chiesa, che tornano nella categoria superiore.