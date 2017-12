Filippo Magnini: "Basta nuoto"

Filippo Magnini ha annunciato il suo ritiro dal nuoto agonistico. Lo ha fatto, a sorpresa, dopo aver chiuso al terzo posto la gara dei 200 sl agli Assoluti indoor in vasca corta a Riccione. Prendendo il microfono, il due volte campione del mondo e bronzo olimpico ad Atene, si è rivolto al pubblico e ha fatto una breve dichiarazione per annunciare la sua decisione, da lui stesso definita «un fuoriprogramma». Il pubblico si è alzato in piedi ad applaudire il 35enne fuoriclasse pesarese.