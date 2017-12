Ericsson con Leclerc su Alfa-Sauber

Sarà Marcus Ericsson ad affiancare Charles Leclerc alla guida delle Alfa Romeo Sauber F1 Team. Lo ha annunciato Sergio Marchionne, ad di Fca, presentando l'accordo con la scuderia svizzera al Museo storico dell’Alfa Romeo di Arese. «Daremo la possibilità a giovani piloti di mettersi in mostra», ha affermato il manager, che si è detto orgoglioso ed emozionato anche per logo e livrea. Sono stati proprio i due piloti a levare il velo dalla monoposto.

«Maserati in Formula E? Ci stiamo pensando ma non c'è nulla di deciso. La sta guardando anche la Ferrari». Così l’ad di Fca, Sergio Marchionne, all’evento di presentazione dell’accordo per il ritorno del marchio del Biscione in Formula 1. Nel museo storico dell’Alfa Romeo di Arese