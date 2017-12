Le Zebre vincono 24-10 sugli irlandesi del Connacht

Le Zebre battono Connacht 24-10 e ottengono la terza vittoria in Pro14. I bianconeri avevano chiuso il primo tempo in vantaggio 6-0, salvo farsi superare a inizio ripresa sul 7-6 per effetto della meta di Farrell. Con una grande reazione frutto di gran difesa e abili soluzioni in attacco, le Zebre hanno preso il largo nell'ultimo quarto di gioco segnando anche due mete con Meyer e Venditti.