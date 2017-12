Pallavolo: guida ubriaco, ritirata la patente a Ngapeth

Nuovi guai al volante per la stella mondiale del volley Earvin Ngapeth, schiacciatore 26enne francese, nome di punta della Azimut Modena Volley e della nazionale, uno dei giocatori più forti del mondo. Come riporta la stampa locale, è stato fermato dalla polizia stradale a Modena, giovedì alle tre di notte, mentre era alla guida con un tasso alcolemico nel sangue di 1.98, ovvero quasi quattro volte il consentito: al pallavolista è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto (poi restituita alla società di pallavolo che ne è proprietaria). A quanto si apprende, Ngapeth era appena uscito da un noto locale in zona, dove aveva passato la serata insieme ad alcuni compagni di squadra e ad alcune giocatrici. La zona è la stessa dove Ngapeth nel 2015 ha investito tre pedoni, mentre era al volante, per poi fuggire e confessare la responsabilità successivamente, giorni dopo. Il 28 marzo la prossima udienza del processo, dove deve rispondere per quell'episodio di omissione di soccorso e lesioni colpose.