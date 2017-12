Schumacher e gli altri grandi nella "Hall of fame" della Formula Uno

PARIGI - Mancava solo lui, Michael Schumacher, il 7 volte iridato, alla serata di Parigi, dove nove campioni del mondo di F1 si sono ritrovati per iniziativa della Fia per lanciare ufficialmente il progetto di una "Hall of fame" della Formula 1. Allo stesso tavolo glorie vecchie e nuove del circus da Jackie Stewart a Mario Andretti, Alain Prost, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, fino ai piloti ancora in attività come Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Nico Rosberg oltre a rappresentanti e famiglie di altri vincitori che non potevano essere presenti. Obiettivo, un progetto per fare memoria, per raccontare i campioni delle monoposto diventati immortali con le loro gesta sportive. «E' incredibile vedere tutti questi nomi, questi volti», ha detto emozionato il ferrarista Vettel, questa è «una grande idea. C'è tanta storia raccontare nello sport, per mantenerla sempre viva». Schumacher era rappresentato da Sabine Kehm, sua storica portavoce. «Michael sarebbe stato felice di essere qui - ha detto la Kehm - lui ha sempre avuto grande rispetto per tutti i presenti, sarebbe onorato di far parte di questo gruppo». La prima sede della Hall of fame sarà l’Automobile club de France nella capitale francese, ma la Fia ha il piano ambizioso di una grande avveniristica struttura a Ginevra dove celebrare i 33 grandi campioni della sua storia.