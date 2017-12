Juve e Roma vincono e passano il turno

Missione compiuta per le due squadre italiane impegnate in Champions. Juventus qualificata per gli ottavi di finale: ad Atene i bianconeri hanno battuto 2-0 l’Olympiacos nell’ultimo incontro della fase a gironi del gruppo D con reti di Cuadrado e Bernardeschi. La Roma all'Olimpico ha piegato gli azeri del Qarabag con un gol di Perotti nella ripresa e si è qualificata come prima nel girone.