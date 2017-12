Svanisce nella fredda sera di Rotterdam il sogno del Napoli in Champions. La squadra di Sarri viene scvonfitta per 2-1 dal Feyenoord, chiude al terzo posto e accede all’Europa League. Di Zielinski il gol del Napoli. Agli ottavi avanza lo Shakhtar che ha battuto 2-1 il City, già qualificato come primo del girone.