Europei 2020: a Roma la partita inaugurale del torneo itinerante

Si giocherà a Roma la partita inaugurale degli Europei del 2020. Lo apprende l’Ansa in ambienti del calcio internazionale. L’edizione della prossima rassegna continentale è itinerante in Europa, la finale si giocherà a Londra, allo stadio di Wembley. Roma era stata scelta come una delle città fase finale di un Europeo ideato cone itinerante per celebrare i 60 anni dalla prima edizione. Roma, oltre che la gara d'apertura, ospiterà altre due gare della fase a gironi e un quarto di finale. Le altre città scelte: Baku (Azerbaigian), Monaco di Baviera (Germania), San Pietroburgo (Russia), Glasgow (Scozia), Amsterdam (Olanda), Bilbao (Spagna), Bucarest (Romania), Budapest (Ungheria, Copenhagen (Danimarca), Dublino (Irlanda), Glasgow (Scozia). L'Uefa invece ha comunicato di aver ritirato dalla lista delle città ospitanti la belga Bruxelles.

I "quasi" giocatori del Parma: scegli il più forte tra gli acquisti mancati. CLICCA QUI