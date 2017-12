Un mondiale arcobaleno per Giulia: oro, argento e bronzo

Giulia Ghiretti torna a casa dai Mondiali di Città del Messico con le medaglie di tutti i metalli: oro, argento e bronzo. Un bottino da regina. Nella notte tra giovedì e venerdì la campionessa parmigiana di Ego Nuoto e Fiamme Oro si è tolta l’ultima soddisfazione: il secondo posto con la staffetta mista 4x50 stile libero. Dopo il titolo di campionessa del mondo nei 100 rana e il terzo posto nei 50 farfalla, ecco che per il fenomeno del nuoto paralimpico arriva un’altra soddisfazione enorme. «E’ stato un Mondiale strano, per tanti motivi – dichiara l’atleta parmigiana, di fretta dopo l’ultimo podio, prima di prendere il volo per l’Italia - sono stanchissima ma anche molto soddisfatta perché come risultati non poteva andare meglio. Parlo di me, ma anche della squadra, di cui ho avuto l’immenso onore di essere portabandiera. C’è dietro un lavoro durissimo durato anni e che oggi regala i suoi frutti»