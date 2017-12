Primo tempo strepitoso, ma poi per 15' nel secondo tempo, il Gloucester ha premuto sull'acceleratore e non c'è stata storia. Sconfitta onorevole per le Zebre in Challenge Cup per 33-26, dopo che nella prima frazione avevano colcuso in avanti per 19 a 14 (con tre mete). Per la franchigia parmigiana la sconfitta comporta comunque un guadagno di due punti nella competizione.