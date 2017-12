Ottavi di Champions: Juventus con il Tottenham e Roma con lo Shakhtar

Il Tottenham è l'avversario della Juventus negli ottavi di finale di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio in corso a Nyon.

Lo Shakhtar è l’avversario della Roma agli ottavi di finale di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio in corso a Nyon.

Questo il quadro degli ottavi di finale di Champions League dopo il sorteggio che si è svolto a Nyon, in Svizzera (andata 13-14 e 20-21 febbraio 2018, ritorno 6-7 e 13-14 marzo:

Juventus (Ita)-Tottenham (Ing)

Basilea (Svi)-Manchester City (Ing)

Porto (Por)-Liverpool (Ing)

Siviglia (Spa)-Manchester United (Ing)

Real Madrid (Spa)-Paris Saint Germain (Fra)

Shakhtar Donetsk (Ucr)-Roma (Ita)

Chelsea (Ing)-Barcellona (Spa)

Bayern Monaco (Ger)-Besiktas (Tur).