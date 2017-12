Addio a Everardo Dalla Noce: da "Tutto il calcio minuto per minuto" alla Borsa

Addio a Everardo Dalla Noce, noto giornalista radio-televisivo in Rai. Storica voce di «Tutto il calcio minuto per minuto», nonchè inviato del Tg2 dalla Borsa di Milano per aggiornamenti economici, Dalla Noce aveva 89 anni e per 30 ha lavorato nel servizio radio-televisivo nazionale con un occhio di riguardo sempre per la sua passione biancazzurra. Dalla Noce in anni più recenti era diventato un beniamino del pubblico tv da Fabio Fazio con Quelli che il calcio.

Lo rende noto sul suo sito la società SPAL 2013, sua squadra del cuore che si «stringe attorno alla famiglia Dalla Noce per la dolorosa scomparsa, consapevole di essere rimasti orfani di un grande tifoso, garbato ed ironico nella sua passione per i colori spallini».

Nato a Ferrara, Dalla Noce esordì come radiocronista sportivo: si occupava di calcio e automobilismo. Voce della trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto, seguiva la Spal e le squadre milanesi, ma anche diversi campionati mondiali di Formula 1.