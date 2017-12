L'Inter spezza le reni al Pordenone (ai rigori)

Clamoroso a San Siro: il Pordenone, quinto in Serie C, porta nientemeno che la capolista di Serie A ai calci di rigore negli ottavi di finale di Coppa Italia. E l'Inter deve sudare ai rigori tirandone ben sette per portare a casa la qualificazione (5-4). In 120 minuti i nerazzurri non sono riusciti a fare un gol, costringendo Spalletti a far entrare anche i calibri pesanti nella ripresa (Perisic, Icardi) e i friulani hanno giocato a testa alta sfiorando anche il gol in un paio di occasioni. Serata da ricordare per il Pordenone, ma alla fine passa ai quarti l'Inter con l'ultimo rigore segnato da Nagatomo