Milan, tutto facile: ai quarti derby con l'Inter. Contestato Donnarumma

Il Milan fa il suo dovere, liquida senza affanni il Verona con un netto 3-0 e darà così vita ad un derby nei quarti di finale di coppa Italia, mercoledì 27 dicembre. Anche una serata sostanzialmente tranquilla in campo è però tormentata dalla dura contestazione dello scarno pubblico di San Siro, la Curva Sud in particolare, contro Gianluigi Donnarumma. Una ostilità che quanto meno complica la permanenza al Milan del portiere, tornato nel mirino dei tifosi per aver messo in discussione il rinnovo firmato a luglio per presunte pressioni psicologiche.

Appena è entrato in campo, il diciottenne si è beccato una pioggia di fischi e insulti, soprattutto dagli ultrà che, con lo stadio semivuoto (9.263 spettatori), sono stati spostati dal secondo al primo anello della Curva Sud, dietro la sua porta nel primo tempo. Donnarumma ha finito il riscaldamento poco prima dei compagni, negli spogliatoi Bonucci lo ha rincuorato ma quando lo speaker ha annunciato il suo nome nelle formazioni il decibel dei fischi è salito, e la Curva lo ha scaricato platealmente con uno striscione: «Violenza morale 6 milioni all’anno e l’ingaggio di un fratello parassita? Ora vattene la pazienza è finita!».