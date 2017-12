Europei, Tris d'oro dell'Italia: prima Dotto e poi Orsi

Luca Dotto conquista la medaglia d’oro nei 100 stile libero agli europei in vasca corta in corso a Copenaghen. Il velocista azzurro, campione europeo in vasca lunga a Londra 2016, ha dominato la gara regina chiudendo in 46"11 davanti al belga Pieter Timmers secondo in 46"54 e all’inglese Duncan Svott terzo in 46"64.

Dopo Dotto è poi toccato a Marco Orsi rimpinguare il medagliere italiano. L’azzurro delle Fiamme Oro Roma lo ha fatto nel modo migliore, vincendo, in 51"76, nei 100 misti. Ha battuto in rimonta, nella frazione a libero, il russo Fesikov che ha ceduto allo sprint con 51"94. Con quest’oro, mai vinto dall’Italia, sale a ben 19 medaglie (8 individuali) il bottino azzurro agli Europei.

Alla fine è arrivato anche il titolo nei 50 dorso di Simone Sabbioni che, già argento nei 100, ha conquistato la medaglia più preziosa nei 50 dorso in 23"05 abbassando di un centesimo il suo primato italiano dello scorso 2 dicembre a Riccione. Sabbioni si è imposto davanti al russo, classe 2000, Kliment Kolesnikov già campione europeo nei 100 dorso, secondo in 23"07.