Voci di dimissioni per Gattuso, il Milan smentisce

Nella giornata convulsa in cui è stata annullata la cena fra squadra e dirigenza ed è stato deciso il ritiro a oltranza, si sono diffuse voci, rilanciate dai social e smentite dal club, secondo cui Rino Gattuso, contrariato per l’atteggiamento rilassato dei giocatori dopo la sconfitta di ieri col Verona, oggi avrebbe presentato le sue dimissioni, respinte dalla società.

Il Milan ha definito questa versione «assolutamente falsa» e via social ha chiarito che Gattuso era a Casa Milan per programmare il lavoro da svolgere in ritiro, che è stato deciso in maniera «condivisa» con la società.