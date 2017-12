Nba, Bryant nel mito: i Lakers ritirano le maglie

Kobe Bryant era già nel mito del basket e dell’Nba in particolare, ma stanotte per il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers, ritiratosi un anno e mezzo fa, c'è stato il pieno di emozioni allo Staples Center dove si giocava la partita fra i Lakers e i campioni in carica nella Nba, i Golden State Warriors. Nell’intervallo della partita infatti con una cerimonia semplice e emozionante, musica e applausi, e anche qualche lacrima fra i tifosi, le due maglie gialloviola con i numeri 8 e 24, che hanno caratterizzato la carriera di Bryant tutta percorsa nelle fila dei Lakers sono state issate fino al soffitto, perchè tutti potessero vederle, e poi ritirate, perchè nessun altro giocatore dei Lakers le indosserà più. E’ stato un momento suggestivo, è stato proiettato un video con le performance del campione, poi lo stesso Bryant ha preso il microfono per il suo saluto. A celebrare il 39enne ex fuoriclasse dei Lakers anche Magic Johnson.