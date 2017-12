Madonna di Campiglio: vince Hirscher, gli azzurri franano

Ancora niente podi per la squadra azzurra uomini, mentre le ragazze continuano a macinare risultati. Neanche la difficile, ma amica, pista del canalone Miramonti a Madonna di Campiglio è riuscita a dare la scossa agli azzurri. E non è servito neppure l'incitamento di migliaia di tifosi, unito a quello di Alberto Tomba, arrivato fin quassù a celebrare - festeggiatissimo - i 30 anni dalla prima delle sue tre vittorie sul Canalone.

I due soli azzurri in classifica hanno chiuso, infatti, lontani dai migliori in una gara tiratissima sul filo dei centesimi. L’altoatesino Manfred Moelgg, che pure era buon quarto dopo la prima manche, si è piazzato solo 7/o in 1'40"24, mentre il campione trentino Stefano Gross è finito 9/o in 1'40"34, ben lontano dunque dal podio (terzo posto) dello scorso anno. «Mi dispiace, ma non ho trovato il ritmo giusto in alcuni passaggi decisivi», ha commentato amaro Manfred.



Ha vinto ancora, con doti di equilibrismo incredibili, rimediando a un grave errore, il campione austriaco Marcel Hirscher, in 1'39"79: secondo, a soli quattro centesimi, lo svizzero Luca Aerni, in 1'39"83, che si è lasciato alle spalle per un altro solo centesimo il norvegese Henrik Kristoffersen terzo in 1'39"84.



Per Hirscher è il 49/o successo in Coppa del mondo - oltre a sei grandi Coppe del mondo in serie e quattro titoli mondiali - a ridosso del primato di Alberto Tomba, con 50 successi. E proprio a Tomba è toccato premiare Hirscher per questa sua vittoria che lo riporta in testa alla classifica generale con 534 punti, contro i 505 di Kristoffersen.

Dopo la breve pausa natalizia, la coppa continua la lunga trasferta italiana continua a Bormio: giovedì 28 dicembre tornerà la discesa sulla pista Stelvio, e venerdì 29 è in programma invece una combinata. Saranno le ultime gare di questo 2017.