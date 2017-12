Viñales e la Fontanesi in lite per un husky?

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport Kiara Fontanesi - la 23enne campionessa parmigiana di motocross - e Maverick Viñales - il pilota della Yamaha - sono in lite per un cane, per la precisione un husky di nome Ice. I due si sono lasciati nel gennaio scorso, mettendo fine a una relazione iniziata nel 2015 e ora hanno nuovi compagni - Cristina Llovera per Viñales e Scott Redding per la Fontanesi -, ma hanno ancora qualcosa che li lega: Ice, appunto. Il cane dopo la rottura è rimasto con la Fontanesi, ma, secondo la Gazzetta dello Sport, Viñales lo vorrebbe di nuovo con lui. Da qui la minaccia di un'azione legale.