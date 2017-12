Ancora un clamoroso scivolone per il Milan: i rossoneri sono stati battuti a San Siro dall'Atalanta per 2 a 0, con reti di Cristante e Ilicic. Piange anche l'Inter, superata dal Sassuolo per 1-0, mentre il Napoli continua la sua corsa in testa alla classifica: la squadra di Sarri ha piegato (3-2) la Sampdoria dopo essere stata per due volte in svantaggio. La Lazio ha liquidato con un perentorio 4-0 la pratica Crotone e resta a contatto con le prime. Dilaga anche l'Udinese contro il Verona e finisce in parità fra Spal e Torino. Vittorie preziose per Fiorentina, Bologna e Genoa. Stasera la Juve incontra la Roma in una sfida fra pretendenti al titolo.