Non riesce la "vendetta" alle Zebre nel secondo derby italiano in Guinness Pro 14. Al Lanfranchi, infatti, la squadra parmigiana è stata sconfitta 20 a 16 dal Benetton Treviso, dopo che sette giorni fa, a Treviso, i bianconeri avevano perso per 27 a 14 (leggi). Nell'intervallo, oggi, il punteggio era in parità sul 6-6.