Juventus batte Verona 3-1 nel posticipo serale della 19/a giornata del campionato di serie A, disputato al Bentegodi.

Sempre ieri Lazio e Inter hanno pareggiato a reti inviolate, mentre il Benevento ha atteso l’ultima partita dell’anno, e del girone di andata, per centrare la sua prima, storica vittoria in Serie A: 1-0 al Chievo con gol di Coda. Nelle altre gare, il Sassuolo impone l’1-1 all’Olimpico alla Roma dell’ex Di Francesco. Il Cagliari vince 2-1 a Bergamo sull'Atalanta, l’Udinese passa con lo stesso punteggio a Bologna. Samp-Spal 2-0, in parità Fiorentina-Milan e Torino Genova.