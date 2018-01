La Goggia sul podio del Gigante a Kranjska Gora

Con il terzo posto a Kranjska Gora, la bergamasca Sofia Goggia ha conquistato il primo podio stagionale anche in slalom gigante dopo i due conquistati in superG in Val d’Isere. Il tutto in una giornata che dalle nevi slovene a quelle svizzere di Adelboden ha visto l’Italia in netta crescita nella disciplina base dello sci alpino: il che, vale la pena rimarcarlo, ha un valore preciso beneaugurante con l'avvicinarsi delle Olimpiadi coreane di febbraio.

Nel sabato dei giganti si è infatti vista una Italia aggressiva e ben motivata come non succedeva da tempo. A Kranjska Gora, infatti bisogna registrare anche un buon 6° posto di Federica Brignone. Ad Adelboden ci sono invece il 4° del trentino Luca de Aliprandini, sempre molto aggressivo ma oggi soprattutto costante nel rendimento in entrambe le manche, oltre al 7° del solido Manfred Moelgg e all’ottavo di Riccardo Tonetti. In Slovenia ha vinto ancora una volta - ottavo successo stagionale e 39° in carriera - la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.47.40 davanti alla francese Tessa Worley in 1.47.71 mentre Sofia ha chiuso terza in 1.48.31.

In Svizzera - successo numero 51 nonostante errori nella seconda manche che hanno messo in mostra tutta la sua grande agilità - si è di nuovo imposto l’austriaco Marcel Hirscher. Dietro di lui il norvegese Henrik Kristoffersen e il francese Alexis Pinturault.

Domani sia a Kranjska che ad Adelboden tocca allo slalom speciale.