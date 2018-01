Esce la 57a collezione delle figurine Panini: nell’album solo la sagoma dei calciatori

Un album di 128 pagine in formato maxi, 746 figurine, un pallone sorretto da due mani in copertina e una novità che si trasforma in sfida per i collezionisti: i nomi dei giocatori rappresentati in figurina non sono stampati all’interno dell’album, c'è solo la sagoma dei calciatori. Esce la nuova Collezione Panini "Calciatori 2017-2018", presentata oggi nella sede della Serie A.

«La Panini ha il fascino di unire le istituzioni e gli appassionati», ammette il presidente dell’Aic Damiano Tommasi presente all’evento, così come il commissario della Lega Serie A Carlo Tavecchio, il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri e il presidente della Lega B Mauro Balata. Braccio sulle spalle e sorrisi a favore di fotografi, tra Tommasi e Tavecchio che hanno raccontato ricordi e sensazioni legate all’album di figurine che, quest’anno, raggiunge la 57/a edizione. «Lasciavamo cadere una figurina - spiega Tavecchio - e se si appoggiava su un’altra a terra, allora diventava tua. Poi c'era il gioco della biglia, chi andava più vicino vinceva».

Nell’album di quest’anno il grande assente è Francesco Totti. «Chissà, magari tornerà. Come allenatore? Beh, basta guardare Gattuso». Per ogni club sono state create 22 figurine di calciatori, due pagine di statistiche e il focus 'bomber story'. Nella collezione è presente anche la sezione 'Film del campionatò che, in collaborazione con la Gazzetta dello Sport, racconta i principali eventi del torneo. Non solo, perchè da quest’anno è stata introdotta l’iniziativa a premi 'Calciatori Gol': all’interno delle bustine sono stati inseriti speciali buoni-premio con la scritta 'hai vintò che permettono di ottenere 1 o 3 bustine 'Calciatori Gol' in cui è presente una delle 24 figurine speciali "Scudetti e Trofei" e una delle 20 card "Uomini copertina".