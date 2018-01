Sojasun Verdi Marathon: al via le nuove iscrizioni "rapide"

Domenica 25 febbraio si corre la Sojasun Verdi Marathon, 21° edizione della Maratona delle Terre Verdiane, che ogni anno attira migliaia di atleti da tutta Italia. Una gara che, visto il suo tracciato, è considerata veloce, anzi velocissima.

Il percorso di 42 km e 195 mt, con partenza da Salsomaggiore, si snoderà tra le terre del celebre compositore italiano, noto in tutto il mondo per le sue opere liriche, con l’arrivo alla statua a lui dedicata in Piazza Verdi a Busseto. Oltre alla 42 km, è prevista la “Corsa del Principe” che da Salso arriva a Soragna per una distanza di circa 29 Km e le mezza maratona. Ci sarà anche la 10 Km Salso-Fidenza, una gara facile che permette anche a chi non è tesserato di partecipare alla festa della Sojasun Verdi Marathon nella versione non competitiva. Percorrere a piedi i 42 km e 195 metri della maratona nelle terre di Verdi, accompagnati dalle arie immortali del grande Maestro diffuse tramite amplificatori disseminati lungo il percorso, rappresenta per i corridori un crescendo di emozioni uniche ed irripetibili.

La partenza di tutte le gare è congiunta ed è prevista alle ore 9 a Salsomaggiore.

Da sabato 13 gennaio sino al 21 febbraio 2018 sono aperte le iscrizioni “rapide” presso la boutique Asics a Fidenza Village con la consegna dello speciale Kit del maratoneta formato da pettorale e microchip per rilevare la posizione d’arrivo.

In più ci sarà una bella novità per chi si iscriverà. Quest’anno infatti, Asics regala il pettorale della maratona con l’acquisto di una scarpa running modello top di gamma uomo - donna, tra quelli del brand GL Kayano, GT 2000 e Gel Nimbus, fino ad un massimo di 30 euro (offerta non cumulabile con altre promozioni in corso) per la gara da 42 km.

E’ possibile iscriversi tutti i giorni dalle 10 alle 19 e dalle 11 alle 19 il lunedì e la domenica.

Per maggiori info sulle gare visitare il sito www.fidenzavillage.com oppure contattare l’organizzazione al numero 347-4800162.