Staordinaria impresa delle discesiste azzurre sulla pista austriaca di Bad Kleinkirchheim intitolata a Sua Maestà Franz Klammer: prima Sofia Goggia, seconda Federica Brignone (vincitrice ieri in Super-G e al suo primo podio in libera) e terza Nadia Fanchini, ancora più motivata dopo l'annuncio che la sorella Elena deve combattere contro un tumore. La tripletta «rosa» non è una novità assoluta per le sciatrici azzurre (l'anno scorso l'ultima, in gigante) ma è la prima volta in discesa libera. Un trionfo che iscrive di diritto le donne-jet azzurre tra le favorite alle Olimpiadi.